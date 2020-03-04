Президент Сербии объявил дату парламентских выборов

Сегодня стала известна точная дата парламентских выборов в Сербии. Президент Александр Вучич объявил 26 апреля днем голосования и обратился к избирателям и участникам кампании.

«Всем участникам желаю успеха, и надеюсь, что в предвыборной кампании сохранится демократическая атмосфера. Политическим противникам желаю уважать друг друга. Пусть народ оценит политический курс, который мы вели эти годы, и решит, какое будущее выбрать для нашей страны», – сказал Вучич.

Предполагается, что избирательная кампания продлится 50 дней. На данный момент точно известно, что правящая Сербская Прогрессивная партия президента страны будет участвовать в выборах под лозунгом «Александр Вучич – За наших детей». В коалиции с ней находятся социалисты во главе с министром обороны Сербии Александром Вулиным и социал-демократы, лидером которых является министр торговли, туризма и телекоммуникаций Сербии Расим Ляич.

Социалистическая партия, которую возглавляет министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич, объединилась в коалицию с русофильской «Единой Сербией» Драгана Марковича Пальмы. При этом Дачич не исключил возможности на местных выборах выступить в союзе с Сербской Прогрессивной партией.

Кроме того, в выборах планирует принять участие патриотическая партия «Заветники» во главе с Милицей Джурджевич-Стаменковски и Стефаном Стаменковски.

Оппозиционный блок «Союз за Сербию», выступавший за бойкот парламентских выборов, распался. Движение «Двери» Бошко Обрадовича, «Народная партия» Вука Еремича, «Партия свободы и правды» олигарха Драгана Джиласа пока отказываются от участия в кампании. В то же время движение «1 из 5 миллионов» объявило о намерении включиться в предвыборную гонку.

В Народную Скупщину попадут партии и движения, которые по итогам голосования наберут не менее 3% голосов избирателей.

Белград, Катарина Лане

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