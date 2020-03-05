Запад озабочен расширением сотрудничества Сербии и Китая

Запад в большей степени озабочен развитием партнерских отношений Сербии с Китаем, а не с Россией. Об этом сообщил сербский президент Александр Вучич в интервью американскому журналу Foreign Policy. По его словам, ЕС в последнее время начал задавать Белграду много вопросов по поводу китайских инвестиций.

«Я провел хорошие переговоры в Вашингтоне. Но я больше слышал об этом от европейцев, особенно о Китае», – ответил Вучич на вопрос, получал ли он в ходе визита в Вашингтон предупреждения в связи с китайскими инвестициями в Сербию. «О России уже столько не говорят. Основное внимание все больше и больше фокусируется на Китае», – сказал президент, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Вучич сообщил, что ранее США оставили металлургический завод в сербском Смедерево, и 5,2 тысячи человек остались без работы. «Я просил [председателя КНР] Си Цзиньпиня оказать поддержку, помочь. Он помог нам», – отметил сербский лидер.

«Вы действительно хотите, чтобы я перечеркнул то, что они сделали? Нет, я не стану этого делать. Вы бы поступили точно так же. И именно поэтому я говорил нашим американским друзьям, что мы хотим расширить наше сотрудничество», – добавил Вучич.

Белград, Светлана Антонова

Белград. Другие новости 05.03.20

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