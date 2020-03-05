Косовские сепаратисты недовольны новым правительством

Лидер оппозиционной Демократической партии Косово Кадри Весели раскритиковал работу нового «правительства» самопровозглашенной республики и действия «премьер-министра» Альбина Курти». «Отозваны два признания независимости Косово, пока бездельничает кабинет министров», – заявил политик, слова которого цитирует сербский «Информер».

По оценке Весели, «празднословие и высокомерие стали средством оправдания безделья правительства в первые тридцать дней его работы». «Много было сделано громких заявлений и все для того, чтобы избежать ответственности перед гражданами. Но правителей ценят по делам, а не по словам. Количество министров все меньше, их увольняют без причины, зато растёт число политических советников. На высокие должности назначают членов своих семей и экстремистов», – обвинил косовский политик нового косовского «премьера».

Весели также подчеркнул, что Приштина постепенно теряет влиятельных союзников – таких, как США. «Вместо укрепления репутации Косово на международной арене, мы наблюдаем ослабление связей с США, нервную риторику в отношениях с Албанией и добрую волю в адрес Сербии», – заявил политик, имея в виду инициативу Курти отменить экономические санкции против Сербии, введенные год назад прежним правительством.

Весели напомнил, что только за последний месяц два государства отозвали свои признания суверенитета самопровозглашенной республики. «Косово заслуживает лучшего», – констатировал оппозиционер.

Приштина, Катарина Лане

Приштина. Другие новости 05.03.20

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