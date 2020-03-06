Компромисс для Сербии? Выход к морю за признание Косово

Сербии предложено компромиссное решение, согласно которому за признание Косово ей достанется албанский порт Дуррес на берегу Адриатического моря. Об этом заявил «министр» европейской интеграции самопровозглашенной республики Косово Блерим Река.

Как сообщает информагентство Kosovo Online, Река не уточнил детали этого предложения. Ранее приштинская газета Bota Sot сообщала, что США подготовили проект соглашения между Белградом и Приштиной, чтобы предложить, в качестве альтернативы, коррекцию границы или «Сообщество плюс» с учетом конкретных требований Сербии.

По данным СМИ, США представили свой план президенту Сербии Александру Вучичу и главе самопровозглашенной республики Косово Хашиму Тачи на их недавней встрече в Вашингтоне.

Приштина, Катарина Лане

Приштина. Другие новости 05.03.20

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