Знаменитый сербский актер раскритиковал оппозицию

Знаменитый сербский актер, родной брат лидера оппозиционного «Движения свободных граждан» Бранислав Трифунович раскритиковал противников действующего президента страны, назвав «глупостью» заявления одного из лидеров блока «Союз за Сербию».

«Я бы, наверное, выпил Domestos перед голосованием. Этот без хлорки, современный, которым мы обычно стираем все после каждых выборов последних лет, но я, скорее всего, пошел бы и проголосовал за кого-нибудь», – заявил он в интервью информационному агентству FoNet.

Актер отметил, что ключевой вопрос для сербской оппозиции: «Почему они ничего не делают, чтобы изменить отношение людей к себе, потому что люди справедливо злы на оппозицию». Бранислав Трифунович считает, что на предстоящих выборах нет другой темы, кроме президента страны Александра Вучича. «Для меня как для гражданина главная тема – это право на жизнь, а уже потом право выбирать. Оппозиция не права, потому что она занимается только борьбой с Вучичем, а не жизнью людей, которые могли бы проголосовать за неё», – подчеркнул актер.

Бранислав Трифунович сказал, что он «потрясен глупостью» лидера движения «Двери» и «Союза за Сербию» Бошко Обрадовича в контексте фактического призыва к военному перевороту, и добавил, что для его брата – оппозиционера Сергея Трифуновича большая проблема, что он не отгораживается от таких политических деятелей.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 06.03.20

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