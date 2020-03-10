«Это безумие»: министр обороны Сербии ответил на заявление косовского «президента»

Министр обороны Сербии Александр Вулин назвал «безумием» заявление «президента» самопровозглашенной республики Косово Хашима Тачи, который заявил о намерении присоединить к непризнанному государству Прешево, Буяновац и Медведжу. Как считает глава минобороны Сербии, действия Тачи объясняются его страхом перед судом над членами так называемой Армии Освобождения Косово, в рядах которой он состоял.

Ранее на пресс-конференции Тачи, рассказывая о переговорах в Вашингтоне с лидером Сербии Александром Вучичем при посредничестве спецпредставителя президента США Ричарда Гренелла, отметил, что на этой встрече не было речи об изменении границ, и его миссия теперь заключается в том, чтобы «присоединить Прешево, Буяновац и Медведжу к Косово без изменения границ».

«Медицина нашла много названий для его состояния, но она пока не нашла надежного лекарства», – прокомментировал Вулин заявление Тачи. Министр обороны Сербии также выразил надежду, что лекарство от этого «безумия» будет когда-нибудь найдено, и высказал предположение, что косовский «президент» будет лечиться в тюрьме после того как его осудят за торговлю человеческими органами.

«Страх перед судом за злодеяния Армии Освобождения Косово является причиной безумия Тачи и его попыток принести несчастье на Балканы», – сказал Вулин.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 10.03.20

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