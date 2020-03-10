Президент Сербии: Косовская проблема пока неразрешима

Решение косовской проблемы отложено на неопределенный срок. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич. «Албанцы на компромисс идти не готовы, а сербы, которые хотели бы решить косовский вопрос, в стране в таком меньшинстве, что невозможно предлагать какое-то решение», – сказал он в интервью телекомпании «Коперникус».

Сербский лидер обратил внимание, что 90% сербов устраивает «замороженный конфликт», хотя лишь вопрос времени, когда положение дел может измениться и начнётся поиск решения косовской проблемы.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 10.03.20

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