Коронавирус в Сербии: белградские фирмы распускают сотрудников по домам

В связи с выявлением новых случаев заражения коронавирусом в Сербии белградские IT-компании переводят своих сотрудников на удаленный график работы, передает новостное агентство «Бета».

Как сообщается, один из заболевших – гражданин Китая – работает в компании Huawei, сербский филиал которой расположен в деловом центре Airport Сity Нового Белграда. Мужчина недавно вернулся из рабочей поездки на родину и по возвращении обнаружил у себя симптомы коронавируса.

Фирма распустила сотрудников по домам. Ее примеру последовали другие компании, арендующие офисы в этом же здании. Кроме того, некоторые белградские IT-компании также посчитали необходимыми ввести меры эпидемиологической предосторожности, и перешли на удаленный режим работы.

На данный момент в Сербии зарегистрировано четыре случая заболевания коронавирусом. Правительство страны приняло решение закрыть границы для граждан Китая, Южной Кореи, Италии, Швейцарии и Ирана, в которых зафиксированы эпидемии новой болезни.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 10.03.20

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