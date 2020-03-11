США вводят санкции против Приштины

Вашингтон приостановил финансирование энергетического сектора самопровозглашенной республики Косово. Поводом для санкций стал отказ Приштины отменить стопроцентные пошлины на сербские товары, пишут «Вечерние новости».

По данным издания, американская инвестиционная программа «Millennium challenge corporation» стоимостью 200 млн долларов должна была начаться сегодня, и предполагала три крупных проекта по реорганизации энергетической системы Косово, чтобы привести ее в соответствие с европейскими требованиями.

Вместе с тем, несговорчивость Приштины по проблеме таможенных пошлин против Сербии вынудила американского сенатора Дэвида Пердью заявить, что США необходимо вернуть с территории Косово американских военных. «Более двух десятков лет американские военные помогают сохранять мир между Косово и Сербией. Сейчас в этот исторический момент Косово обязано со своей стороны отменить экономические санкции в отношении Сербии. Если Косово не желает посвятить себя миру, тогда США необходимо пересмотреть свое присутствие на этой территории», – подчеркнул сенатор.

Это заявление было поддержано спецпредставителем Госдепа на Западных Балканах Ричардом Гренеллом и сыном президента США Дональдом Трампом-младшим.

«Согласен. В Косово дислоцировано 650 американских военных. Пора вернуть их домой», – заявил американский политик.

Напомним, стопроцентные пошлины на сербские товары были введены Приштиной в декабре 2018 года. Экономика Сербии вследствие этого потеряла за год более 461 млн евро.

Вашингтон, Катарина Лане

Вашингтон. Другие новости 10.03.20

Коронавирус в Сербии: белградские фирмы распускают сотрудников по домам. / Репрессии в армии Черногории: увольняют за участие в православном молебне. / Угроза коронавируса: Сербия закрывает границы. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»