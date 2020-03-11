Парламентские выборы в Сербии пройдут «тихо»

В Сербии в связи с угрозой распространения коронавируса запрещены до 1 апреля публичные политические митинги. Об этом сообщил президент страны Александр Вучич, передает «Балканист.ру» со ссылкой на сербские СМИ.

Глава государства заявил, что здоровье и безопасность граждан важнее, чем предвыборные акции. На данный момент в стране подтверждено 12 случаев заболевания. Власти запретили въезд в Сербию гражданам из Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии и Швейцарии, где зафиксирована эпидемия опасного заболевания.

Предполагается, что сегодня пройдет внеочередное заседание правительства, участие в котором примут представители инфекционных и эпидемиологических служб.

Парламентские выборы в Сербии намечены на 26 апреля. По данным СМИ, на избирательных участках всем голосующим будут выданы специальные средства для дезинфекции.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 11.03.20

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