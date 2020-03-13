В Сербии наращивают производство средств защиты от коронавируса

В связи с угрозой распространения коронавируса сербская фармацевтическая отрасль наращивает объемы производства. Сегодня в государственные аптеки Белграда прибудет партия из 15 тысяч хирургических масок и средств для дезинфекции, пишет сербский «Курир».

Как сообщил изданию директор аптеки «Белград» Ясминка Белетич, каждую неделю компания «Галеника» поставляла около 10000 масок, но в условиях повышенного спроса их быстро раскупали – за день-два. «Нас заверили, что со следующей недели «Галеника» намерена производить партии от 30000 до 50000 масок», – уточнил он.

С начала февраля государственные аптеки продали более 120000 средств защиты.

Заместитель председателя правительства Сербии Расим Ляич сообщил, что торговая инспекция приступила к контролю цен. «Мы никому не позволим наживаться на этой ситуации и нарушать закон о торговле. Торговая инспекция проверит все аптеки в Сербии и расскажет общественности о каждом, кто нарушал закон», – заверил Ляич.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 13.03.20

Коронавирус: парламентские выборы в Сербии могут перенести. / Из-за коронавируса Белград закрывает ночные клубы. / В Болгарии умер первый больной коронавирусом. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»