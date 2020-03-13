Заслон против коронавируса: в Сербии созданы антикризисные штабы и повышена зарплата врачам

В Сербии из-за ситуации с коронавирусом будет повышена заработная плата работникам медицинских учреждений. Об этом во время обращения к нации заявил президент страны Александр Вучич. Кроме того, в Сербии будет создано два кризисных штаба для борьбы с последствиями распространения опасного заболевания.

Как пишет «Балканист», Вучич распорядился увеличить зарплату всем сотрудникам медучреждений сразу на 10% с 1 апреля. Президент Сербии подчеркнул, что, по его оценке, сербская система здравоохранения готова противостоять распространению коронавируса. В частности, уже с 13 марта исключительно для госпитализации пациентов с COVID-19 переориентированы клинический центр в Белграде и больницы в Нови-Саде и Нише.

При этом, как подчеркнул лидер государства, в стране создается сразу два кризисных штаба – под руководством премьер-министра Сербии Аны Брнабич и самого Вучича. Первый будет контролировать эпидемиологическую обстановку в стране, второй – займется нивелированием экономических последствий ситуации с коронавирусом.

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич со своей стороны подчеркнул, что обращение президента к гражданам Сербии является ярким показателем, что государство делает все возможное для защиты граждан и «противостоит тем, кто намеренно вызывает хаос и истерию поддельными новостями, политизируя эпидемию».

Как сказал Дачич, обращения Вучича к нации имеют ключевое значение для формирования настроений в обществе: они показывают решительный настрой госорганов, слаженную работу системы здравоохранения и системный подход к борьбе с распространением коронавируса.

Стоит отметить, что в Сербии, по данным на утро 13 марта, выявлен 31 случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 13.03.20

Болгария ввела режим ЧС из-за коронавируса. / В Сербии наращивают производство средств защиты от коронавируса. / Коронавирус: парламентские выборы в Сербии могут перенести. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»