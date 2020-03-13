В Сербии готовятся закрыть школы из-за коронавируса: тестируется система дистанционного обучения

Сербия готовится перевести школьников на дистанционное обучение. Такие меры будут предприняты в случае ухудшения эпидемиологической обстановки, заявила премьер-министр страны Ана Брнабич. По ее словам, решение о закрытии школ может быть принято, чтобы избежать распространения коронавируса.

«Мы с 2017 года работаем над тем, чтобы оснастить школы Сербии цифровыми кабинетами и учебниками», – сообщила сербский премьер, пояснив, что система дистанционного образования в эти дни походит тестирование. Правительство поддерживает постоянный контакт со специалистами, и готово при необходимости отправить детей по домам, пишет «Балканист.ру».

В Белграде сегодня была закрыта из-за коронавируса первая школа – COVID-19 обнаружен у учителя танцев, который арендовал школьный спортзал. Не учатся в пятницу и школьники учебного заведения в городе Чачак – их отпустили по домам после того, как выяснилось, что несколько детей контактировали с зараженным коронавирусом, который вернулся из Италии.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 13.03.20

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