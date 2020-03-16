Жителю Сербии грозит три года тюрьмы за поход в ресторан во время карантина

В Сербии возбуждено первое уголовное дело в отношении нарушителя карантина по коронавирусу в условиях объявленного в стране чрезвычайного положения. За самовольное посещение ресторана мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Как передает «Балканист.ру», уголовное дело о нарушении карантина сегодня рассматривает прокуратура города Крушевац. Фигурантом стал житель сербского города Варварин, который недавно вернулся из-за границы. Как и все въезжающие в Сербию путешественники, мужчина должен был провести две недели на карантине, согласно закону «О мерах предосторожности во время эпидемии». Вместо этого, в нарушение предписания санитарной пограничной инспекции, он побывал в ресторане.

Прокуратура уже потребовала отправить мужчину на карантин под надзором полиции на две недели, пока он ожидает решения суда. За такие нарушения в стране грозит наказание от штрафа до тюремного заключения на две недели.

В Сербии с 15 марта введен режим чрезвычайного положения.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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