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Вторник, 17 марта 2020, 11:06 мск

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Визит главы МИД России в Белград откладывается

Фото: МИД РФ

Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Белград, запланированный на 25-26 марта, откладывается в связи с введенным в Сербии режимом чрезвычайного положения из-за коронавируса. Об этом сообщили в сербском внешнеполитическом ведомстве.

Министры иностранных дел Сербии и России провели телефонный разговор. Шеф сербской дипломатии Ивица Дачич проинформировал российского коллегу о мерах, которые Сербия предпринимает в борьбе с новым вирусом, чтобы защитить население от эпидемии. Дачич попросил Лаврова о помощи в получении дополнительных средств медицинской защиты, необходимых в случае роста количества заболевших коронавирусом.

Лавров заверил министра иностранных дел Сербии, что Москва, как и всегда, будет помогать Белграду справляться с кризисной ситуацией. Министры договорились об обмене опытом и взаимной помощи в противостоянии вызову, с которым столкнулись не только Сербия и Россия, но и весь мир.

По последним данным на 17 марта, в Сербии выявлено 65 заболевших коронавирусом.

Белград, Катарина Лане

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