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Вторник, 17 марта 2020, 14:07 мск

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В Белграде студентов выселяют из общежитий из-за коронавируса

Студенты, проживающие в девяти общежитиях в Белграде, будут выселены. Об этом сообщил помощник директора столичного студенческого центра Срджан Янкович.

По его словам, эта мера принята «для предотвращения распространения инфекции коронавируса». Предполагается, что студенты смогут вернуться в свои комнаты после окончания объявленного в стране режима чрезвычайного положения.

Янкович уточнил, что сегодня во всех общежитиях в столице Сербии студенты на ужин получат пакеты с едой (сух-пайки), а с 18:00 объекты будут закрыты.

Белград, Катарина Лане

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