В Косово албанцы атаковали сербских полицейских

В самопровозглашенной республике Косово группа албанцев атаковала сербских полицейских отделения КПС-Север. Сотрудники правоохранительных органов пытались помешать построить нелегальную насыпь через реку Ибар, разделяющую южную албанскую и северную сербскую части Косовской Митровицы.

Как передает «Балканист.ру» со ссылкой на Kosovo online, албанцы направили на полицейских экскаватор. Детали инцидента уточняются.

Столкновения происходят несмотря на то, что с 1999 года в крае размещен международный контингент KFOR под эгидой НАТО, который обязан охранять мир и обеспечивать безопасность жителей края.

Напомним, сегодня исполняется 16 лет с начала косовских погромов. 17 и 18 марта 2004 года несколько тысяч албанских националистов устроили беспорядки на территории края, в ходе которых по разным оценкам погибли до 30 человек, было уничтожено около тысячи сербских домов, сожжено и разрушено было 36 православных храмов и монастырей. Впоследствии десятки тысяч сербов выехали из Косово и Метохии.

Приштина, служа информации РИА «Новый День»

Приштина. Другие новости 17.03.20

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