Белград направит косовским сербам помощь для борьбы с коронавирусом

Белград намерен оказать сербским жителям Косово поддержку и обеспечить край необходимыми медикаментами для борьбы с распространением коронавируса. Об этом заявил директор Канцелярии по делам Косово и Метохии правительства Сербии Марко Джурич.

Он обратился к сербскому населению Косово и Метохии и призвал к солидарности. «Будьте храбрыми и со всей ответственностью подойдите к рекомендациям врачей, чтобы защитить не только себя, но и своих близких», – сказал Джурич.

Директор Канцелярии заверил, что ни север Косово, ни юг не будут нуждаться в средствах медицинской защиты. «Вместе с правительством Сербии и отдельными министерствами мы работаем над тем, чтобы наши больницы в Косово получили все необходимые лекарства и прочие необходимые материалы», – сообщил он, и добавил, что Белград будет сотрудничать международными организациями, чтобы защитить косовских сербов, а особенно тех, кто находится в группе риска в условиях эпидемии.

Вместе с тем Джурич поблагодарил сербских медработников, отправившихся на территорию Косово и Метохии помогать местным врачам. «Во всех районах, где преобладает сербское население, созданы кризисные штабы, которые готовятся к возможным последствиям эпидемии. Политики, сотрудники здравоохранения, представители коммунальных служб и служб безопасности позаботятся о наших гражданах», – заверил представитель правительства Сербии.

«Я обращаюсь ко всем с призывом объединиться и действовать сообща. В Косово и Метохии мы привыкли к чрезвычайному положению, оно длится тут не только 20 лет, большинство косовских сербов всю свою жизнь провели в этом положении. Призовите на помощь все свое мужество, соблюдайте дисциплину», – сказал также Джурич.

На данный момент на территории Косово и Метохии зарегистрировано 15 случаев заражения коронавирусом.

Белград, Катарина Лане

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