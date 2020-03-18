Косовские сепаратисты не могут договориться о введении режима чрезвычайного положения

В Косове вновь обостряются противоречия между действующим «президентом» Хашимом Тачи и «главой правительства» Альбином Курти. Сегодня «глава государства» заявил о намерении ввести чрезвычайное положение в крае в связи с угрозой эпидемии коронавируса, но «кабинет министров» раскритиковал это решение.

«Мой конституционный долг обязывает меня после консультаций с Советом Безопасности Косово подписать указ о введении режима чрезвычайного положения вследствие ситуации, вызванной распространением вируса COVID-19», – сообщил Тачи в твиттере.

Между тем «правительство» во главе с «премьер-министром» резко осудило это решение, назвав его «экстремальным и ненужным», передает портал «Kossev». В частности, заместитель «главы правительства» Косово Хаки Абази заявил, что такая мера помешает адекватным действиям властей. «Премьер-министр не согласен с указом президента», – уточнил он.

Чтобы указ «президента» вступил в силу, требуется поддержка двух третей депутатов в косовском «парламенте».

На данный момент в самопровозглашенной республике Косово выявлено 19 случаев заболевания коронавирусом.

Приштина, Катарина Лане

Приштина. Другие новости 18.03.20

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