Косовские сепаратисты не могут договориться о введении режима чрезвычайного положения

В Косове вновь обостряются противоречия между действующим «президентом» Хашимом Тачи и «главой правительства» Альбином Курти. Сегодня «глава государства» заявил о намерении ввести чрезвычайное положение в крае в связи с угрозой эпидемии коронавируса, но «кабинет министров» раскритиковал это решение.
«Мой конституционный долг обязывает меня после консультаций с Советом Безопасности Косово подписать указ о введении режима чрезвычайного положения вследствие ситуации, вызванной распространением вируса COVID-19», – сообщил Тачи в твиттере.
Между тем «правительство» во главе с «премьер-министром» резко осудило это решение, назвав его «экстремальным и ненужным», передает портал «Kossev». В частности, заместитель «главы правительства» Косово Хаки Абази заявил, что такая мера помешает адекватным действиям властей. «Премьер-министр не согласен с указом президента», – уточнил он.
Чтобы указ «президента» вступил в силу, требуется поддержка двух третей депутатов в косовском «парламенте».
На данный момент в самопровозглашенной республике Косово выявлено 19 случаев заболевания коронавирусом.
Приштина, Катарина Лане
Приштина. Другие новости 18.03.20
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