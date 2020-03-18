Россиян просят срочно покинуть Сербию: авиасообщение будет временно приостановлено

В ближайшие дни авиасообщение между Россией и Сербией будет временно приостановлено. Об этом говорится в официальном сообщении посольства РФ в Белграде.

Российское диппредставительство настоятельно рекомендует всем гражданам РФ, в данный момент находящимся на территории Сербии в рамках 30-дневного безвизового режима (по т.н. «белому картону») и не имеющим вида на жительство, предпринять меры по скорейшему возвращению на родину. «Пока в Сербии сохраняется возможность выезда в Россию авиатранспортом, настоятельно рекомендуем ей воспользоваться», – подчеркивается в заявлении.

В посольстве также отметили, что все граждане России, оказавшиеся в сложном положении на территории Сербии, могут незамедлительно связаться с консульским отделом и сообщить данные о себе и своей ситуации – или экстренной почте cons.serbia@mid.ru или телефону +381 (0)11 361-31-80 (подробнее см. АНКЕТА)

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Сербии ввиду распространения коронавирусной инфекции, временно приостанавливается прием посетителей по вопросам оформления гражданства, ЗАГС, консульского учета, нотариата, истребования документов, а также оформления паспортов и виз, если это не связано с экстренными ситуациями.

«Предварительная электронная запись будет временно недоступна. Принятые меры обоснованы необходимостью защиты здоровья посетителей. После возобновления работы консульского отдела Посольства в штатном режиме прием граждан, оформивших запись на прием до 17 марта 2020 года, будет осуществляться в приоритетном порядке», – уточнили в посольстве.

Наиболее актуальная информация оперативно размещается на страницах посольства в социальных сетях «Твиттер» и «Фейсбук».

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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