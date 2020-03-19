В Сербии возбуждено уголовное дело против футболиста мадридского «Реала», нарушившего карантин

В Сербии возбуждено уголовное дело в отношении футболиста мадридского «Реала» Луки Йовича, который прилетел в Белград на день рождения к своей девушке и пренебрег правилами 14-дневного карантина. Как пишет сербский «Информер», спортсмен получил предписание санитарной инспекции не покидать свое жилье, но нарушил это требование.

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич резко осудила безответственное поведение граждан, которые рискуют жизнями и здоровьем соотечественников. «Перед нами негативный пример одного из наших футболистов, который заключил за границей миллионный контракт, а после прибытия в Сербию нарушил условия изоляции. Мы займёмся этим случаем», – сказала глава сербского правительства.

Стоит отметить, что футболисты мадридского «Реала» находятся на карантине после того как выяснилось, что их одноклубник-баскетболист Трей Томпкинс заразился вирусом COVID-19. Сам Йович признался, что плавал в бассейне с американцем, но после не обнаружил симптомов болезни и поэтому не проходил тест на коронавирус.

Ранее сообщалось, что власти Сербии намерены жестко наказывать нарушителей правил изоляции в условиях чрезвычайного положения, которое было введено в стране четыре дня назад. Премьер-министр страны подчеркивала, что тем, кто нарушит карантин и заразит других, будет определено наказание в виде лишения свободы от 1 до 8 лет. Если действия коронавирусного «террориста» вызовут летальный исход, ему будет грозить 12 лет тюрьмы.

На данный момент в Сербии подтверждено 97 случаев COVID-19.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 19.03.20

В режиме изоляции: Сербия закрыла авиаграницы из-за коронавируса. / Коронавирус пришел в Черногорию: выявлены первые заболевшие. / 12 лет лишения свободы: в Сербии ввели жесткое наказание для коронавирусных «террористов». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»