«Нужны медработники!» Сербия обратилась к своим гражданам по всему миру

В связи с угрозой коронавируса руководство проекта возвращения специалистов в Сербию «Точка возврата» обратилось с призывом о помощи к медработникам-сербам по всему миру.

«Растущее вследствие эпидемии коронавируса давление на сербскую систему здравоохранения и ее сотрудников вынуждает нас обратиться ко всем докторам, медсестрам, медтехникам сербской национальности, которые работают за границей, помочь нашим гражданам и своим коллегам здесь, на вашей родине, справиться с эпидемией», – говорится в сообщении.

Программа «Точка возврата» при поддержке правительства Сербии, сербского МИДа и его диппредставительств по всему миру, а также ООН, надеется мобилизовать сербских граждан, живущих за границей и работающих в медицинской сфере, для помощи Сербии.

«Все расходы, включая перелет в Сербию, питание и проживание, правительство Сербии берет на себя», – говорится в сообщении.

Напомним, в Сербии введен режим чрезвычайного положения. Страна закрыла госграницы, объявлен комендантский час.

Белград, Катарина Лане

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