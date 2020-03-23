В Сербии остается почти сто россиян: эвакуация продолжается

Сегодня из Белграда в Москву вывезено 118 российских граждан, нуждавшихся в эвакуации из-за эпидемии коронавируса и введенного в Сербии чрезвычайного положения. Об этом говорится в сообщении посольства РФ в Сербии.

«Глубоко признательны сербским друзьям за проявленную солидарность и оказанное содействие. Россия, в свою очередь, также всеми силами помогает возвращению на родину граждан Сербии», – отметили в посольстве РФ в Сербии.

Согласно информации российского диппредставительства, на сербской территории остается еще свыше ста обратившихся в посольство за содействием граждан РФ. «Рассчитываем решить их проблему в самое ближайшее время. Работаем над этим день и ночь», – заверили в посольстве РФ в Сербии.

«Убедительно просим наших граждан, стремящихся выехать из Сербии, постоянно оставаться на связи и заранее быть готовыми к быстрому отъезду. Информация об эвакуации может поступать в любое время суток», – говорится в заявлении.

Ранее при поддержке посольства было вывезено из Сербии в Россию 119 человек.

Белград, Катарина Лане

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