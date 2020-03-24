Лидер косовских сепаратистов: «Мы навеки благодарны НАТО»

«Президент» самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи сегодня сделал заявление по поводу 21 годовщины агрессии НАТО против Союзной Республики Югославии.

«24 марта 1999 года самый мощный военный альянс в мире – НАТО – начал бомбардировки по сербским военным и полицейским целям. Эта самая большая помощь альянса в защите народа Косово продемонстрировала решимость западных стран бороться против диктатора Милошевича, который на протяжении двух лет устраивал геноцид и этнические чистки на территории Косово. Граждане Косово навеки благодарны НАТО, который изгнал сербские войска, полицию и администрацию из Косово», – заявил лидер косовских сепаратистов.

Напомним, операция НАТО «Союзная сила» против Югославии началась 24 марта 1999 во время гражданской войны в Косово. В результате косовская война была закончена. Контроль над регионом перешёл к силам НАТО и международной администрации, которая затем передала большинство полномочий структурам этнических албанцев.

Стоит отметить, что сегодня же Белградский форум за мир равноправных, приуроченный к 21-й годовщине агрессии НАТО против Югославии, выступил с заявлением в адрес стран-членов Североатлантического альянса. «Пришло время государствам, вступившим в НАТО и Евросоюз, пересмотреть свою роль в событиях 1999 года и свою политику в отношении Сербии и сербского народа. Мы требуем извинений за жертвы и беззаконное разорение Сербии», – говорится в сообщении, которое цитирует «Балканист.ру».

Белградский форум настаивает, что странам, участвовавшим в агрессии НАТО против Югославии, необходимо компенсировать Сербии нанесенный в 1999 году ущерб. Кроме того, необходимо прекратить все споры вокруг числа погибших во время тех трагических событий, и установить в Белграде мемориальный комплекс памяти «жертв геноцида 20 века», взяв за образец «Яд Вашем» в Израиле и «Арарат» в Армении, считают в организации.

Приштина, Катарина Лане

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