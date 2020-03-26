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Четверг, 26 марта 2020, 12:50 мск

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Косовский «парламент» объявил импичмент «главе правительства»

Фото: assembly-kosova.org

Большинством голосов на внеочередном заседании косовского «парламента» «депутаты» проголосовали за отстранение «премьер-министра» Альбина Курти с должности. Свое недоверие «главе правительства» выказали 82 народных избранника из 117, пишут «Вечерние новости».

Комментируя это событие, Курти заявил, что решение о его отставке было принято «за пределами Косово», намекая на неоднократные высказывания западных посланников, что Приштина должна отменить стопроцентные пошлины на сербские товары. «Премьер» жёстко отстаивал необходимость этих налогов, несмотря на то, что Косово лишилось многомиллионных американских инвестиций в энергетическую сферу.

Председатель Демократического Союза Косово Иса Мустафа, выступивший за импичмент Курти, заявил, что в результате необдуманных действий «главы правительства» «США ввели санкции нам, а не Сербии».

Сейчас косовские сепаратисты намерены налаживать отношения со своим главным союзником. Ранее было сделано заявление о том, что торговые санкции против Сербии будут сняты в начале апреля, как этого требуют США.

Приштина, Катарина Лане

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