В Сербии арестован лидер Республиканской партии Никола Сандулович по подозрению в совершении преступлений, вызывающих панику и беспорядки, и препятствующих правосудию и выполнению служебных обязанностей должностным лицам.

В МВД Сербии уточнили, что поводом для ареста стала публикация в социальной сети в Facebook, в которой было размещено видео, «содержащее ложные новости, мешающие ходу реализации решений и мер по борьбе с коронавирусом, и угрозы, которые могут помешать прокурору» при исполнении его функций. «Также подозреваемый угрожал применить силу против сотрудников полиции, которые предприняли против него официальные действия в рамках своих полномочий», – отметили в министерстве внутренних дел.

В настоящее время Сандулович задержан на срок до 48 часов, после чего будет доставлен в прокуратуру для рассмотрения дела.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 27.03.20

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