В Сербии от коронавируса скончался епископ Валевский

Сегодня ночью в Клиническом Центре Белграда скончался 71-летний епископ Валевский Милутин, который ранее был госпитализирован с подозрением на коронавирус.

Глава Валевской епархии Милутин Кнежевич родился 10 января 1949 года. До 1963 года жил в монастыре Каона, в 1969 году закончил монашескую школу в монастыре Острог и Богословский факультет в Белграде. В американском Либертвилле Милутин Кнежевич защитил диплом и после работал секретарём в Канадской епархии. В 1998 году стал архимандритом монастыря Каона в Сербии. В 2003 году решением Архиерейского Собора был назначен епископом Австралийско-Новозеландским, а тремя года позже возглавил Валевскую епархию.

Ранее Валевская епархия жестко опровергла информацию, что епископ заразился коронавирусом от делегации, прибывшей из Италии. «Ни один человек, ни тем более делегация не прибывали в епархию Валевскую из очагов заражения. Епископ Милутин не имеет отношения к появлению коронавируса в Валево. Он первый строго стал следовать предписаниям правительства о мерах предосторожности в условиях эпидемии и даже отменил традиционное предпасхальное освящение воды в домах прихожан ради безопасности верующих», – говорится в заявлении епархии Валевской.

Белград, Катарина Лане

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