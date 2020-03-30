100 евро каждому: президент Сербии анонсировал новые меры поддержки населения

Сербские власти утвердили новые меры социальной поддержки в условиях эпидемии коронавируса. Как сообщил президент Сербии Александр Вучич, планируется осуществить единовременные выплаты в размере 100 евро каждому совершеннолетнему гражданину.

«Мы планируем осуществить единовременные выплаты в размере 100 евро каждому совершеннолетнему гражданину Сербии вне зависимости от того, работает он или нет и получает ли пенсию. У нас есть на это 520 млн евро в бюджете страны», – заявил Вучич, передает «Балканист.ру» со ссылкой на сербские СМИ.

По словам президента Сербии, малый и средний бизнес также могут рассчитывать на поддержку от государства, если фирма не увольняла сотрудников после введения в стране режима чрезвычайного положения. «Те, кто уволил больше 10% своего штата, поддержку не получит. Остальные предприниматели могут ожидать выплаты минимальных зарплат за три месяца, хотя кризис длится гораздо меньше. Мы обеспечим минимальными зарплатами каждого пекаря, парикмахера, обувщика и всех сотрудников их фирм. Мы хотим помочь нашему бизнесу», – заявил лидер страны.

В то же время Вучич заявил, что недоволен безответственностью граждан, которые продолжают нарушать правила изоляции и комендантский час. По его словам, он не исключает введения в стране 24-часового запрета на передвижение.

В минувшие выходные власти ввели новые меры защиты граждан от эпидемии коронавируса. Комендантский час в субботу и воскресенье теперь начинается в 3 часа дня и длится до 5 утра. Кроме того, отменено ранее выданное разрешение на выгул домашних питомцев с 20 до 21.

По последним данным, в Сербии зарегистрирован 741 случай заражения вирусом COVID-19, 13 заболевших скончались.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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