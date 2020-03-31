«Президенту» самопровозглашенного Косова грозит 5 лет тюрьмы

«Министерство внутренних дел» самопровозглашенной республики Косово направило уголовный иск против «президента республики» Хашима Тачи за призывы к неуважению решений «правительства». Ему грозит до пяти лет тюрьмы, передает информагентство Kohi.

Как говорится в документе, Тачи призвал граждан не подчиняться решениям «кабинета министров» о запрете передвижения граждан во время эпидемии коронавируса.

«Граждане не обязаны уважать неконституционные решения, и никто не может наказать их за это. Ни косовская полиция, ни органы безопасности не должны приводить в исполнение это неконституционное решение правительства, потому что они совершают преступление», – заявил «президент».

В сообщении косовского «министерства внутренних дел» подчеркивается, что такое заявление Тачи могло повлечь за собой хаос на улицах и распространение инфекции.

Напомним, вечером 15 марта после сообщения о выявлении в самопровозглашенном Косово четырех новых случаев заражения коронавирусом «премьер-министр республики» принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации.

Приштина, Катарина Лане

Приштина. Другие новости 31.03.20

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