Приштина временно отменила пошлины на сербские товары

Сегодня вступило в силу решение «правительства» самопровозглашенной республики Косово о временной отмене пошлин на продукты из Сербии и Боснии и Герцеговины. При этом в отношении Сербии будет действовать принцип «взаимности», который будет касаться всех процедур и документов, которые регламентируют торговые отношения и ряд других сфер.

Предполагается, что решение будет действовать до 15 июня, после чего Приштина оценит результаты и рассмотрит дальнейшие меры.

Комментируя эту ситуацию, директор Канцелярии по делам Косово и Метохии правительства Сербии Марко Джурич считает, что решение косовских властей является манипуляцией и не предполагает полную отмену пошлин.

«Курти («премьер-министр» Косова, – ред) не отменил пошлины. Не увлекайтесь ложными новостями. Если быть точным, премьер-министр временных институтов самоуправления в Приштине объявил только о приостановке взимания пошлин, и то условно: введены новые карательные меры для наших граждан и экономики, которые он называет взаимностью», – пояснил Джурич.

По его оценке, предпринятые меры «не обостряют положения дел, но и не возвращают стороны к ситуации до введения пошлин». «Они [«власти» Косово] лишь другим способом ставят новые барьеры для торговли и передвижения людей и товаров», – констатировал директор Канцелярии по делам Косово и Метохии.

«Приштина продолжает играть и с этой проблемой, и с экономической перспективой Косово и Метохии. Данное решение – театральное представление, предназначенное для международного сообщества», – заключил Джурич.

Приштина – Белград, служба информации РИА «Новый День»

Приштина – Белград. Другие новости 31.03.20

«Президенту» самопровозглашенного Косова грозит 5 лет тюрьмы. / Президент Сербии «выбил» из Евросоюза деньги на борьбу с коронавирусом. / В Черногории более 200 медиков оказались в изоляции с подозрением на коронавирус. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»