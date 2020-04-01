Коронавирус перевел крупнейшую винодельню Сербии на производство медицинского спирта

Крупнейшая винодельня Сербии «Vino Zupa» переоборудовала часть производства под нужды здравоохранения в связи с угрозой коронавируса – из старого винного материала, не предназначенного для продажи, начался выпуск медицинского спирта.

Первая партия была отправлена в больницы на прошлой неделе. Винодельня планирует и далее, пока это будет необходимо, поставлять спирт.

Директор компании Раде Евтович сообщил журналистам агентства Tanjug, что ожидает новых поставок сырья. «Дирекция по управлению активами будет снабжать нас сырьем, чтобы мы могли и далее производить медицинский спирт, который сейчас в дефиците. Наша фабрика – крупнейшая в стране, и у нас есть возможности производить еще и дезинфицирующие средства на основе спирта», – сказал он.

При этом Евтович отметил, что переоборудование фабрики в условиях эпидемии коронавируса не помешает переработке фруктов и традиционному производству соков и вин.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 01.04.20

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