Россия направит гуманитарную помощь для Сербии

Россия направит в Сербию гуманитарную помощь для борьбы с эпидемией коронавируса. Об этом сообщил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич по итогам телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«Мне вчера вечером позвонил Лавров. Россия готовит помощь для Сербии. Я сразу же сообщил об этом президенту Вучичу», – сказал Дачич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Напомним, ранее, 27 марта российский транспортный самолёт Ан-24 доставил в Белград 3,5 млн медицинских масок.

По официальным данным, на 2 апреля в Сербии зафиксировано 1060 случаев заражения коронавирусом. 28 инфицированных умерли.

Белград – Москва, служба информации РИА «Новый День»

Белград – Москва. Другие новости 02.04.20

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