Россия направляет в Сербию первый самолет с гуманитарной помощью

Сегодня днем в Сербию прибудет первый самолет с гуманитарной помощью из России. Речь идет об аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ), медикаментах и специальном оборудовании, которое призвано помочь в борьбе с распространением коронавируса. Как ожидается, всего будет направлено 11 самолетов с необходимым грузом.

Как пишет «Балканист.ру», в Россия отправляет в Сербию пять тысяч тестов на коронавирус, 3 млн одноразовых масок, 500 тысяч масок с фильтром FFP2, 20 тысяч масок с фильтром FFP3, 3 млн одноразовых перчаток, 150 тысяч одноразовых комбинезонов, 150 тысяч одноразовых шапочек, 150 тысяч пар бахил, 150 тысяч одноразовых халатов, 50 тысяч «козырьков» (имеются в виду маски-экраны), одну тысячу пар резиновых сапог, 6 тонн жидкого геля на основе алкоголя для дезинфекции рук, 50 тонн средства для дезинфекции общественного транспорта и общественных мест (хлорный порошок), 100 аппаратов для опрыскивания с сопутствующими средствами, 100 аппаратов ИВЛ и 500 бесконтактных термометров.

Издание отмечает, что накануне по инициативе сербской стороны состоялся телефонный разговор между президентами России и Сербии Владимиром Путиным и Александром Вучичем. Российский лидер сообщил сербскому коллеге о том, что Москва поддержит Белград в борьбе с коронавирусом. Главы государств также подчеркнули необходимость скорейшей встречи сразу же после совместной победы над эпидемией.

Напомним, в Сербии объявлен режим чрезвычайного положения, действует комендантский час. Общее число случаев заражения коронавирусом в стране за последние сутки возросло на 111 человек и составило 1171, количество летальных исходов увеличилось до 31.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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