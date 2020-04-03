Ужесточить наказание: сербские радикалы обратились к президенту

Президенту Сербии Александру Вучичу следует предпринимать более жесткие меры в отношении нарушителей карантинного режима в условиях эпидемии коронавируса. Об этом заявил лидер Сербской Радикальной партии Воислав Шешель.

«Я считаю, что Александр Вучич ведёт себя слишком мягко с теми, кто в условиях чрезвычайного положения усложняет и без того нелёгкую жизнь граждан, устраивая панику и хаос. Правительству следует показать свою силу и просто арестовать этих людей. Чрезвычайное положение – это режим, при котором государство функционирует иначе. А это значит, что нарушителей можно «закрыть» на месяц или два, пока не будет отменено особое положение страны. Потом их можно будет судить. Мы не смеем спускать им с рук то, что они творят», – заявил лидер сербских радикалов.

Политик также прокомментировал скандал с журналисткой оппозиционного издания, которая была задержана полицией по подозрению в публикации недостоверной информации о снабжении одной из сербских больниц медикаментами и средствами защиты. «Она пишет, что Сербия – преступная страна, обвиняет Александра Вучича, а значит и меня вместе с ним. Оппозиционные «деятели» типа Обрадовича, Еремича и Джиласа (лидеры «Союза за Сербию», – прим. ред) должны на своей шкуре ощутить силу государства и понять наконец, что сейчас не время говорить глупости и все, что им взбредет в голову. Страна не обязана их терпеть!» – указал Шешель.

Политик также напомнил, что во времена чрезвычайного положения людям стоит объединиться ради общей победы. «В условиях изоляции, если мы не можем ничем помочь, то хотя бы не должны мешать и создавать новые проблемы. Президент Вучич слишком мягко себя ведёт, ему следует быть жёстче с подобными людьми», – считает лидер сербских радикалов.

Напомним, в условиях чрезвычайного положения, введённого в середине марта из-за эпидемиологической обстановки в стране, правительство Сербии приняло меры в отношении нарушителей комендантского часа и самоизоляции, распространителей ложной информации о заболевших коронавирусом в стране. Им грозят крупные денежные штрафы, а так же тюремные сроки. Подобные меры подверглись острой критике со стороны оппозиционного блока «Союз за Сербию».

Белград, Катарина Лане

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