Президент Сербии доставил важный груз в Нови-Пазар

Сегодня президент Сербии Александр Вучич доставил в город Нови-Пазар, который является одним из очагов заболевания коронавирусной инфекцией, медицинскую технику и средства защиты, в том числе 13 аппаратов искусственной вентиляции легких.

«Я не люблю преувеличивать, но то, что мы привезли вам сегодня, – весьма значимая помощь для городской больницы. Мы доставили десять стационарных и три транспортных аппарата ИВЛ, которые также можно использовать как стационарные. Кроме того, мы привезли 22 тысячи хирургических масок, тысячи перчаток и других медицинских принадлежностей для противовирусной защиты. Мы хотим, чтобы новипазарцы знали, что они не брошены на произвол судьбы», – сказал президент Сербии, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Вучич пообещал, что после заквершения эпидемии в Нови-Пазаре будет построен клинический центр.

В Сербии на 6 марта зарегистрировано 1908 случаев заболевания вирусом COVID-19, среди инфицированных двое детей.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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