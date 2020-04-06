Коронавирус грозит обострить косовскую проблему

Решение кризисных штабов двух сербских общин на севере Косово ввести карантин на своих территориях из-за вспышки коронавируса вызвало острую критику албанского руководства самопровозглашенной республики Косово. «Президент» Хашим Тачи заявил, что «такая ситуация в сербских общинах неприемлема и дискредитирует политику суверенитета республики Косово».

Решение о карантине сербские кризисные штабы согласовали с приштинским «министерством здравоохранения», однако это обстоятельство не повлияло на позицию косовского «президента». В его поддержку выступила также глава комитета Демократической Партии Косово в Северной Митровице Гондже Чауши. Она обвинила «правительство в отставке» и его «главу» Альбина Курти в фактической «сдаче севера Косова Белграду». «Правительство в отставке должно ответить за предательство и передачу севера Косово под управление сербских параллельных госструктур в условиях эпидемии коронавируса», – подчеркнула политик.

В ответ на обвинения Тачи в предательстве, «глава правительства в отставке» заявил, что тот желает «разжечь конфликт на севере Косово и таким образом реализовать идею территориального разграничения с Сербией».

«Он хочет эскалации конфликта и столкновений, чтобы, вызвав кровопролитие, вернуть к жизни идею разграничения. Он словно та лиса, у которой горит хвост, а она, махая им направо-налево, чтобы потушить, может сжечь весь лес. Я не позволю этому произойти!», – сказал Курти.

По последним данным, в самопровозглашенной республике Косово 145 заразившихся коронавирусом. На севере Косово в сербских общинах это число составляет 27 человек, они проходят лечение в медицинских учреждениях сербской системы здравоохранения.

Приштина, Катарина Лане

Приштина. Другие новости 06.04.20

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