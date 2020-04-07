Российские врачи в Сербии начали прием пациентов с подозрением на коронавирус

Бригады российских военных врачей начали прием пациентов, имеющих подозрение на заболевание коронавирусной инфекцией, после дезинфекции в медицинском клиническом центре имени Драгиши Мишовича в Белграде.

Как сообщила пресс-служба министерства обороны РФ, военные специалисты проводят комплексную диагностику пациентов, собирают анамнез, вырабатывают и предлагают тактику лечения на основе международных стандартов оказания медицинской помощи. В связи с большим количеством заболевших и связанной с этим высокой нагрузкой на медицинский персонал больницы помощь российских специалистов была высоко оценена сербскими коллегами.

В ведомстве уточнили, что пять врачебно-сестринских бригад были направлены для оценки эпидемиологической обстановки в города Чуприя, Нови Пазар, Чачак, Лесковац и Крагуевац. Они консультируют сербских коллег по вопросам организации карантинных и дезинфекционных мероприятий, делятся опытом лечения высокопатогенных болезней.

Одна бригада медиков находится в резерве для реагирования на экстренные изменения эпидемиологической обстановки, а также ежедневного контроля состояния здоровья российских военнослужащих.

Одновременно подразделения РХБ защиты и специальная военная техника проводят санитарную обработку больниц, куда доставляют большую часть пациентов, имеющих подозрение на заболевание COVID-19. По итогам дня обработано более 45 тыс кв метров помещений и 20 тыс кв метров прибольничной территории.

Согласно последним данным, в Сербии выявлено 2200 заражённых вирусом COVID-19, 58 человек скончалось.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 07.04.20

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