Сербия отправит самолеты за своими гражданами в Германию, Францию и США

Для возвращения граждан Сербии из-за рубежа власти страны сегодня отправят самолеты в Париж и Франкфурт, а завтра запланирован рейс в США. Об этом сообщил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич в эфире телеканала Prva.

По его словам, наибольшее количество сербских граждан находится в Германии – 1500 человек, и в США – 700. Дачич отметил, что полеты в отдаленные пункты назначения не стоят на повестке дня, и люди должны понять, что время ожидания возвращения на родину увеличивается. «Именно поэтому мы дали указание всем, находящимся в отдаленных местах, найти способ приблизиться к Сербии, добраться до Европы или Абу-Даби, Катара, куда мы могли бы отправить самолет», – сказал министр.

Дачич также заверил, что все вопросы по срочной эвакуации были успешно решены, поэтому сейчас, по его словам, вряд ли есть граждане, «застрявшие» в аэропортах или на границе. Про сербов, желающих вернуться из Швеции, министр иностранных дел Сербии сказал, что им было предложено вернуться через Париж, но они отказались.

«Те, кто в Индии, не хотят через Германию, им дорого, они ожидают, что мы отправим самолет в Индию и Австралию. Это нереально, это невозможно», – заявил глава дипломатического ведомства.

Вместе с тем Дачич отметил, что сейчас не время для путешествий и, если нет нерешаемых на расстоянии проблем, то возвращаться в Сербию сейчас не надо, потому что это очень трудно сделать.

«Нет регулярного рейса из Америки в Белград, но есть регулярный рейс из Америки во Франкфурт. Мы тут ничем не можем помочь. Если нет рейсов из Индии в Белград, есть рейсы из Индии в Бухарест, Москву, Абу-Даби. На Филиппинах трое человек. Кто-то думает, что мы собираемся отправить самолет на Филиппины для трех пассажиров. Это не туристическое агентство», – заключил министр иностранных дел Сербии.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 07.04.20

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