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Четверг, 9 апреля 2020, 11:04 мск

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Отец американского посла в Сербии скончался от коронавируса

Глава дипмиссии США в Сербии Энтони Годфри сообщил о смерти своего отца после заражения вирусом COVID-19.

«Ещё одна жертва этого ужасного вируса – мой отец, который скончался от последствий заражения коронавирусом. Он прожил долгую жизнь, полную радости и успеха, но это не в силах утешить нашу печаль. Берегите себя, победить можно только вместе, спасибо вам всем за соболезнования и молитвы», – отметил Годфри в твиттере.

Стоит отметить, что за день до этого посол руководил эвакуацией 200 сограждан из Белграда в США. Американское посольство поблагодарило правительство Сербии, обеспечившее возможность бесплатно вернуться на родину всем желающим.

Белград, Катарина Лане

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