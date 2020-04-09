Отец американского посла в Сербии скончался от коронавируса

Глава дипмиссии США в Сербии Энтони Годфри сообщил о смерти своего отца после заражения вирусом COVID-19.
«Ещё одна жертва этого ужасного вируса – мой отец, который скончался от последствий заражения коронавирусом. Он прожил долгую жизнь, полную радости и успеха, но это не в силах утешить нашу печаль. Берегите себя, победить можно только вместе, спасибо вам всем за соболезнования и молитвы», – отметил Годфри в твиттере.
Стоит отметить, что за день до этого посол руководил эвакуацией 200 сограждан из Белграда в США. Американское посольство поблагодарило правительство Сербии, обеспечившее возможность бесплатно вернуться на родину всем желающим.
Белград, Катарина Лане
Белград. Другие новости 08.04.20
Жесткие меры: в Сербии объявлен комендантский час на выходные дни. / Во всем «виноваты» армия, медики, Вучич и Путин: сербские оппозиционеры создали коронакоалицию. / Сербия готовится к 24-часовому карантину. Читать дальше
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube