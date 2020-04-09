Сын президента Сербии мог заразиться коронавирусом на волонтерской работе

Старший сын президента Сербии Александра Вучича – Данило, который накануне был госпитализирован в инфекционную клинику в Белграде с коронавирусной инфекцией, мог заразиться во время волонтерской работы. Как сообщил сегодня министр обороны страны Александр Вулин, молодой человек не нарушал комендантский час.

«Этот молодой человек не нарушал комендантский час, он был волонтёром и упаковывал коробки с гуманитарной помощью для пенсионеров», – цитирует министра «Балканист.ру».

Накануне вечером президент Сербии лично сообщил о госпитализации своего 22-летнего сына. «Мой старший ребенок заразился коронавирусом, клиническая картина такова, что его госпитализировали в инфекционную клинику, – отметил Вучич в инстаграме. – Сын, ты справишься, отец любит тебя, все тебя любят».

Стоит отметить, что сербская оппозиция, узнав о случившемся, потребовала изоляции президента, несмотря на отсутствие подтвержденных данных, что Данило в последнее время виделся с отцом.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 09.04.20

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