Отставной «премьер-министр» Косова заявил о решимости возобновить диалог с Белградом

Косовское «правительство» готово возобновить переговоры по нормализации отношений с Сербией. Об этом заявил «премьер-министр» самопровозглашенной республики в отставке Альбин Курти в обращении к спецпосланнику ЕС по диалогу Сербии и Косово Мирославу Лайчаку, передает «Балканист.ру» со ссылкой на сербские СМИ.

Курти подчеркнул, что в ходе переговоров «ни при каких обстоятельствах не должны обсуждаться вопросы взаимного суверенитета, территориальной целостности и внутренних дел», а окончательное соглашение должно быть гарантировано ЕС и США. Акцент в диалоге, по его мнению, должен был сделан на экономических вопросах и интеграции в ЕС.

Также накануне Курти провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе беседы он отметил, что ЕС является незаменимым участником переговорного процесса наряду с США. Косовский «премьер» в отставке поблагодарил Макрона за то, что МИДы Франции и Германии осудили вынесение косовским «парламентом» вотума недоверия в его адрес.

Курти уже заявил о том, что намерен исполнять обязанности «главы правительства» Косово до окончания эпидемии коронавируса. Проведение в самопровозглашенной республике новых выборов, по его мнению, возможно только тогда, когда эпидемиологическая ситуация нормализуется.

Между тем в ряде балканских СМИ уже написали о том, что поддержка, оказанная Курти со стороны Франции и ФРГ, может обострить отношения между ЕС и Вашингтоном, который ранее неоднократно призывал Курти отменить стопроцентные пошлины на товары из центральной Сербии безо всяких условий. Изначальная несговорчивость отправленного в отставку «премьер-министра» привела к череде перепалок с «президентом» Косово Хашимом Тачи, который больше всего опасается, что Косово утратит лояльность Штатов, а с ней – и финансовую помощь.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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