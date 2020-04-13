Сербия отказалась от помощи МВФ

Сербия в условиях кризиса, связанного с эпидемией коронавируса, не станет просить помощи у Международного валютного фонда (МВФ). Об этом заявил президент страны Александр Вучич.

После консультаций с премьер-министром Сербии Аной Брнабич, министром финансов Синишей Мали и управляющей Народным Банком Йоргованкой Табакович, глава государства сообщил, что «Сербия быстро преодолеет экономические последствия эпидемии, так как обладает внушительным финансовым резервом и хранит в запасе свыше тридцати тонн золота».

«Международный валютный фонд помогает странам, у которых имеются проблемы с финансовыми накоплениями. Сербия не станет просить помощи у МВФ», – подчеркнул Вучич.

В условиях эпидемии коронавируса правительство Сербии предприняло ряд мер по поддержке предприятий малого и среднего бизнеса. После введения режима чрезвычайного положения в стране предпринимателям заморозили выплаты кредитов, а тем фирмам, которые сохранили штат сотрудников, перечислят деньги на минимальные зарплаты за три месяца. Сегодня, 13 апреля, все ожидающие финансовую помощь от государства предприниматели могут подать заявку на получение средств через каналы налоговой службы.

Согласно последним данным, в Сербии выявлено 3 630 зараженных коронавирусом, 80 человек скончались, более 400 выздоровело.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 13.04.20

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