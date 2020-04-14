«Коронавирусная дипломатия»: Евросоюз проиграл битву за Сербию России и Китаю

Британская газета The Guardian проанализировала последние геополитические процессы на территории Западных Балкан в условиях эпидемии вируса COVID-19. Автор статьи Шон Уокер считает, что Европа проиграла России и Китаю «битву за сердце Сербии».

Пока эпидемия коронавируса вносит коррективы в экономики и внешнюю политику стран, самые влиятельные из них распределяют «мягкую силу», используя свою помощь Сербии, чтобы реализовать геополитические цели, пишет The Guardian.

Газета указывает, что эпидемия стала продолжением битвы за симпатии Сербии, и приводит результаты аналитического исследования декабря 2019 года, согласно которым подавляющее большинство сербов назвали Россию и Китай самыми крупными благотворителями двух последних десятилетий, в то время как «Евросоюз сделал для Сербии в сто раз больше, чем кто бы то ни было другой».

Британское издание напоминает, какой тёплый приём был оказан в конце марта 2020 года сербским руководством прибывшей китайской делегации эпидемиологов и доставленной гуманитарной помощи из Китая. «Сербский президент в знак благодарности поцеловал китайский флаг и раскритиковал Евросоюз за отсутствие помощи», пишет газета.

«После этого прибыли русские на военных самолетах с менее значительной, но принятой с благодарностью помощью, которых встретили с фанфарами во всех сербских СМИ», – обращает внимание The Guardian, отмечая, что только затем объявились представители Евросоюза.

Автор статьи считает, что на территории Сербии развернулась «коронавирусная дипломатия» и конкурентная борьба. Китай обеляет свою репутацию, из эпицентра эпидемии становясь страной, победившей вирус, в то время как Россия работает над тем, чтобы добиться максимального результата малыми средствами. США пока выбыли из игры, сосредоточившись на проблемах с администрацией Трампа.

По мнению корреспондента британской газеты, заявление председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая приняла решение о запрете на вывоз медикаментов из ЕС, пошатнуло и без того непрочные позиции Евросоюза в Сербии. Сербский президент Александр Вучич тогда заметил, что «европейская солидарность оказалась сказкой».

«Европа упустила возможности утвердиться в Сербии в самом начале эпидемии, она проигрывает России и Китаю в быстроте реакции», – считает Милена Лазаревич из Центра европейской политики в Белграде.

Лондон, Катарина Лане

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