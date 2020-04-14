Албанское лобби в Конгрессе США требует санкций против Сербии

Председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам Элиот Энджел и конгрессмен Боб Менендез в письме госсекретарю США Майклу Помпео выразили озабоченность по поводу позиции администрации президента Дональда Трампа к проблеме Косово. Албанские лоббисты обратили внимание, что Белый дом игнорирует действия Сербии по отзыву признаний суверенитета самопровозглашенной республики.

«Исторически Соединенные Штаты играли конструктивную роль в регионе – от прекращения войны в Боснии и заключения Охридского соглашения в Северной Македонии до признания независимости и суверенитета Косово и поддержки демократических реформ в Сербии», – пишут албанские лоббисты о «миротворческой» миссии США на Балканах, которую, по их мнению, необходимо продолжить.

«Мы поддерживаем очень активное дипломатическое присутствие США во всем регионе. Сила и прочность дипломатических усилий США будут успешными только в том случае, если они будут осуществляться в тесной координации с нашими союзниками в Европе. Сербия и Косово – это европейские страны, которые стремятся вступить в Европейский Союз, а Косово стремится в будущем стать членом НАТО. Любые усилия по согласованию диалога между Белградом и Приштиной должны предприниматься совместно с Брюсселем и другими ключевыми столицами на всем континенте», – заявили конгрессмены.

По их оценке, администрация Трампа оказывает неравномерное давление на участников сербско-косовской проблемы. «23 января Ричард Гренелл, специальный представитель президента по сербско-косовским мирным переговорам, призвал Сербию прекратить свою кампанию по отзыву признаний суверенитета Косово, обратившись, в то же самое время к Косово с требованием отменить стопроцентные таможенные пошлины на сербские товары, введённые Приштиной. С тех пор общественное давление США на Сербию, по-видимому, ослабло на фоне усиления давления на Косово», – считают албанские лоббисты.

Конгрессмены потребовали от администрации президента США наказать Сербию за связи с Россией, и выразили недоумение, почему это до сих пор не сделано. «Сербия укрепляет связи с Москвой и увеличивает импорт российского вооружения. Эти действия следует покарать согласно Закону о противостоянии противникам Америки посредством санкций, принятых Конгрессом после вмешательства России в выборы 2016 года. Сообщите нам, почему администрация до сих пор не ввела эти санкции и не оказала давление на Сербию, чтобы положить конец ее глобальным усилиям по отзыву признаний суверенитета Косово», – говорится в письме, опубликованном на сайте МИДа США.

Вашингтон, Катарина Лане

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