Из Сербии на родину отправлены еще около сотни россиян

Сегодня из Белграда в Россию отправлены еще 92 гражданина РФ, временно пребывавших на территории Сербии и Северной Македонии. Для возвращения россиян был задействован самолет сербской национальной авиакомпании «Эйр Сербия».

«Выражаем искреннюю благодарность сербским друзьям за неоценимую бескорыстную помощь, проявленное неравнодушие и всемерную организационную поддержку в условиях действующего в Сербии ввиду эпидемии коронавирусной инфекции комендантского часа и режима чрезвычайного положения. Глубоко признательны соотечественникам за проявленное понимание и ответственный подход», – говорится в сообщении российского диппредставительства.

В посольстве также обратили внимание граждан РФ, которые остаются в Сербии, на необходимость всегда оставаться на связи, и быть наготове незамедлительно выехать в аэропорт. «Напоминаем, что главным источником информации о вывозных рейсах, планируемых компетентными органами в России, остается портал «Госуслуги» (www.gosuslugi.ru). В этой связи убедительно просим следить за обновлениями в соответствующем Телеграм-канале (t.me/vezemdomoy_rf)», – уточнили в посольстве.

В настоящее время с уполномоченными органами РФ прорабатывается возможность организации следующего авиарейса.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 18.04.20

Сербская оппозиция выдохлась морально и физически. / Сербия разворачивает производство препарата, способного помочь при лечении больных коронавирусом. / В Сербии разгорелся скандал после школьного онлайн-урока про «мирное» НАТО. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»