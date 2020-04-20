Сербия оживает: правительство смягчило коронавирусный карантин

Сегодня правительство Сербии приняло решение ослабить карантинные меры в связи с постепенным улучшением эпидемиологической обстановки в стране. С завтрашнего дня пенсионерам старше 65 лет, находящимся в полной изоляции, будет разрешено совершать получасовые прогулки три раза в неделю, передает «Балканист.ру» со ссылкой на сербские СМИ.

Издание отмечает, что пожилым людям будет разрешено выходить на улицу во вторник, пятницу и воскресенье с 6 вечера до часу ночи, но при этом им нельзя будет отходить от дома дальше 600 метров.

Согласно решению кабинета министров, со вторника по всей стране снова заработают овощные рынки, автосервисы и шиномонтажные мастерские, химчистки, службы по ремонту обуви, ателье, автошколы, книжные, вело-, строительные магазины, а также магазины для дайвинга и рыбалки.

Также правительство разрешило возобновить в городах малые и крупные стройки при условии обеспечения работников спецзащитой и при соблюдении ими безопасного расстояния. Кроме того, от работодателей потребуется составить план работ во время режима ЧП, которого должны будут неукоснительно придерживаться сотрудники.

Издание отмечает, что это первое послабление карантинных мер, начиная с 15 марта, кода был введен режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения вируса COVID-19.

На данный момент в Сербии выявлено 6 630 заболевших коронавирусной инфекцией.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 20.04.20

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