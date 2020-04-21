Косовский «премьер-министр» обвинил США в причастности к «госперевороту» в Приштине

Исполняющий обязанности «премьер-министра» самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти заявил, что свержение его правительства было «государственным переворотом», и обвинил специального посланника США Ричарда Гренелла в непосредственном участии в этом процессе.

Курти утверждает, что направленный президентом США Дональдом Трампом для посредничества в диалоге между Белградом и Приштиной Гренелл добивается «быстрого соглашения», которое будет включать в себя обмен территориями. «Сербия хочет членства в ЕС, и Гренеллу важна только подпись внизу листа бумаги, а не содержание текста на этом листе», – сказал Курти.

По его словам, переговоры об обмене территориями начались в период полномочий Федерики Могерини на посту еврокомиссара по международным делам, и идут непосредственно между кабинетами косовского «президента» Хашима Тачи и лидера Сербии Александра Вучича. Курти полагает, Гренелл подхватил эту идею и давит на него с целью заставить принять это «быстрое и необдуманное» решение.

Косовский «премьер» утверждает, что Тачи работал над свержением его правительства, хотел объявить чрезвычайное положение, чтобы отправить армию на улицы и проложить путь к быстрому соглашению об обмене территориями.

Курти отметил, что хочет договориться с Белградом так, чтобы это было «соглашение без карты». Он добавил, что не видел саму «карту обмена территориями», но подробности ему стали известны после встречи его советника с представителем из окружения Тачи. «Три северных муниципалитета будут присоединены к Сербии, а Прешево к Косово, но без города и железной дороги, которая «принадлежит Китаю», – утверждает «премьер-министр» Косова.

Между тем Гренелл категорически опроверг заявления Курти. «Не было абсолютно никаких разговоров об обмене территориями, и никто никогда не говорил об этом в моем присутствии», – подчеркнул спецпредставитель США.

Приштина, Катарина Лане

Приштина. Другие новости 20.04.20

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