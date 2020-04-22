Коронавирусом заразился помощник сербского патриарха

Ближайший помощник Патриарха Сербского Иринея инфицирован коронавирусом. Священник обнаружил у себя симптомы болезни, о чем сообщил врачам, передает «Балканист.ру» со ссылкой на сербские СМИ.

Как сообщается, в начале недели после Пасхальной службы было протестировано более двадцати служителей храма Святого Саввы, среди которых был помощник патриарха.

Глава Сербской православной церкви также сдавал тест на коронавирус. Инфекции у него не обнаружено.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 22.04.20

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