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Среда, 22 апреля 2020, 12:11 мск

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Коронавирусом заразился помощник сербского патриарха

Ближайший помощник Патриарха Сербского Иринея инфицирован коронавирусом. Священник обнаружил у себя симптомы болезни, о чем сообщил врачам, передает «Балканист.ру» со ссылкой на сербские СМИ.

Как сообщается, в начале недели после Пасхальной службы было протестировано более двадцати служителей храма Святого Саввы, среди которых был помощник патриарха.

Глава Сербской православной церкви также сдавал тест на коронавирус. Инфекции у него не обнаружено.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Сербия

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Балканы, В мире, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Европа, Коронавирус из Китая, Сербия,