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Среда, 22 апреля 2020, 13:29 мск

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Майские праздники: в Сербии могут объявить трехдневный карантин

Фото: valjevskaposla.info

Смягчение ограничительных антикоронавирусных мер в Сербии не означает, что не требуется предосторожность: в майские праздники жителей страны, скорее всего, ожидает трехдневный круглосуточный карантин. Об этом сообщил эпидемиолог, глава кризисного штаба Сербии Предраг Кон.

Решение окончательно будет принято после анализа количества заболевших и тенденции развития эпидемии коронавируса, передает «Балканист.ру».

Согласно последним данным, в Сербии заболело 6 890 человек, 977 человек излечились.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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