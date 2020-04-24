Каждый гражданин Сербии получит от государства 100 евро в середине мая

Министерство финансов Сербии обеспечит совершеннолетним гражданам страны единовременную выплату в размере 100 евро в середине мая. Пенсионеры получат помощь автоматически, им эти деньги «лягут» на пенсионные счета первыми. Остальные должны будут подать заявку на получение выплаты путем звонка на телефонную линию или через Интернет-портал, сообщил министр финансов Сербии Синиша Мали.

По его подсчетам, на помощь могут рассчитывать пять с половиной миллионов человек. «Государство намерено поддержать людей и показать, что в эти трудные времена никто не брошен на произвол судьбы. Сербия в силах обеспечить граждан этими деньгами, особенно это важно многодетным родителям, тем, кто нуждается или живёт на пособия», – подчеркнул Мали.

Идею о выделении единовременной помощи первым озвучил президент Сербии Александр Вучич 29 марта. «Мы хотим поддержать моральный дух людей, веру в государство и экономический рост. Чтобы люди знали, что Сербия выстоит»,– заявил тогда глава государства.

Как ожидается, сегодня на заседании правительства страны будет принят законодательный акт, регулирующий механизм выплаты денег населению. В том числе, предусмотрено даже открытие специальных счетов для тех граждан, у кого нет банковских вкладов.

Белград, Катарина Лане

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